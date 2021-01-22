В Харькове обнаружили еще два дома престарелых, которые действовали с нарушениями: детали
В Холодногорском районе Харькова во время проверок выявили еще два заведения для пожилых людей, которые действовали с нарушениями. Именно в этом районе произошел смертельный пожар в доме престарелых, унесший 15 жизней.
Пока проверили 8 заведений
В общем проверили 8 заведений, где массово находятся люди. О фактах нарушений рассказала руководительница администрации Холодногорского района Инна Уварова, сообщает Укринформ.
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Пять объектов (проверили – 24 канал) еще вечером и ночью, три – сегодня утром. На двух объектах подтверждено нарушение, а именно, преувеличение норм пребывания людей на конкретной площади. Начато оперативно-следственные действия по установлению законности их пребывания,
– отметила Уварова.
Информацию о деятельности учреждений нашли в интернете
О том, что такие заведения функционируют, узнали из интернета. Поскольку это частный сектор, то предоставить информацию о деятельности подобных домов должны квартальные комитеты, а потом эти данные проверят.
Главное о пожаре в доме престарелых в Харькове
- Дом престарелых загорелся 21 января.
- В заведении на момент пожара находились 33 человека. Из них 15 погибли.
- Сейчас в больнице остаются еще 5 пострадавших.
- Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с электрообогревателями.
- Поскольку заведение действовало незаконно, то уже задержали владельца здания, арендатора и его жену, а также администратора.
- Из-за трагедии в Харьков прибыл президент Зеленский.
- 22 января в Харькове объявили траур. Общенациональный траур – 23 января.
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