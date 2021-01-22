В Холодногорском районе Харькова во время проверок выявили еще два заведения для пожилых людей, которые действовали с нарушениями. Именно в этом районе произошел смертельный пожар в доме престарелых, унесший 15 жизней.

Пока проверили 8 заведений

В общем проверили 8 заведений, где массово находятся люди. О фактах нарушений рассказала руководительница администрации Холодногорского района Инна Уварова, сообщает Укринформ.

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Пять объектов (проверили – 24 канал) еще вечером и ночью, три – сегодня утром. На двух объектах подтверждено нарушение, а именно, преувеличение норм пребывания людей на конкретной площади. Начато оперативно-следственные действия по установлению законности их пребывания,

– отметила Уварова.

Информацию о деятельности учреждений нашли в интернете

О том, что такие заведения функционируют, узнали из интернета. Поскольку это частный сектор, то предоставить информацию о деятельности подобных домов должны квартальные комитеты, а потом эти данные проверят.

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