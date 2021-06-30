В Харькове облили мочой депутата ОПЗЖ: испортили одежду Brioni – видео

Депутата партии ОПЗЖ Анатолия Родзинского облили неизвестной желтой жидкостью. Нападавшие сняли это на видео. В подписи к нему отметили, что в бутылке была моча.

Депутат пожаловался, что ему испортили пиджак Brioni за 60 тысяч гривен. Это произошло 29 июня под зданием Харьковской ОГА.

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Что еще написал мужчина

По словам Родзинского, это сделали активисты праворадикальной организации "Традиция и порядок". Это сделали, якобы, по заказу нового руководства Харькова.

Ждали... Жарились несколько часов на солнце. Пока я пытался убеждать коллег не раздавать гектарами харьковскую землю для обслуживания "собачьих будок" на постоянной комиссии горсовета,

– добавил депутат.

Как он предупредил нападавших

Также Родзинский обратился в сообщении к своим обидчикам. Он сказал, что за такое им может грозить от 4 до 5 лет тюрьмы. То есть сам взялся давать правовую оценку и определил статью – о хулиганстве, совершенном группой лиц с нанесением материального ущерба.

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Реакция "Традиции и порядка"

В организации никак не комментировали этот инцидент. Однако все же отреагировали. В официальном телеграме "Традиции и порядка" распространили сообщение другого канала, где рассказывают об этом событии.

Автор этого текста говорит, что депутат якобы обманул много людей и любит пиариться. Поэтому предположили, что он сам себя облил.

Сообщение, которое сшили в организации

Что известно об Анатолии Радзинском

Впервые он стал депутатом горсовета Харькова в 2010 году.

Также баллотировался от "Блока Петра Порошенко" в Верховную Раду в 2014 году.

Однако это было безрезультатно.

В 2015 году на Радзинского напали.

Он тогда баллотировался на должность городского головы Харькова.

Во время карантина 2020 года "гречкосеял", раздавая маски электорату.

В тот год он стал депутатом Харьковского городского совета от ОПЗЖ.

Данные взяты из платформы "Честно".