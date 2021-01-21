В Харькове 22 января объявят траур по погибшим в результате пожара в доме престарелых "Золотое время". Во время пожара погибли 15 человек, пострадали по меньшей мере 11.

Решение об объявлении траура одобрили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Харьковского городского совета. Об этом сообщает Depo.Харьков.

Важно Что известно о состоянии пострадавших в пожаре в доме престарелых в Харькове

Траур в городе объявят на один день.

Я подпишу распоряжение, завтра, на один день. В Харькове будет объявлен траур,

– заявил исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов.

Что известно о пострадавших в результате трагедии

►Во время пожара в доме престарелых погибли 15 человек. Всего там находилось 33 человека.

►В больницах медики оказывают помощь 11 пострадавшим.

►По меньшей мере у одного человека диагностировали 10% ожогов тела.

►По словам директора департамента социальной защиты Харьковской ОГА Юрия Шпараги, если пострадавшие будут нуждаться в жилье, то их поселят в интернаты.

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