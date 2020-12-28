Тысячи пачек сигарет и сотни литров "водки": в Харькове накрыли подпольное производство
Работники Государственной фискальной службы разоблачили жителя Харькова, который может быть причастен к организации достаточно масштабного производства алкогольной и табачной продукции.
Непосредственным организатором деятельности, по данным правоохранителей, был лишь один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.
Смотрите также Чиновник времен Януковича и налоговик со стажем: что известно о новом главе ГФС Мельнике
Акцентировал производство мужчина в основном на сигаретах.
Что известно о разоблачении производства контрафакта в Харькове
Как говорят фискалы, злоумышленник якобы изготавливал водку, смешивая спирт с водой. Затем он разливал смесь в тетрапаки и пластиковые бутылки.
Кроме этого, на производстве изготавливали сигареты. Их изъяли 28 тысяч пачек.
Также во время обысков нашли 300 литров алкогольных напитков.
Все товары он реализовывал в одной из торговых сетей города.
Следствие по незаконной выработке спиртовой продукции продолжается. Если вину злоумышленника докажут в суде, ему грозит от 3 до 5 лет с конфискацией и уничтожением контрафактной продукции.
Поделиться новостью