Работники Государственной фискальной службы разоблачили жителя Харькова, который может быть причастен к организации достаточно масштабного производства алкогольной и табачной продукции.

Непосредственным организатором деятельности, по данным правоохранителей, был лишь один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

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Акцентировал производство мужчина в основном на сигаретах.

Что известно о разоблачении производства контрафакта в Харькове

Как говорят фискалы, злоумышленник якобы изготавливал водку, смешивая спирт с водой. Затем он разливал смесь в тетрапаки и пластиковые бутылки.

Кроме этого, на производстве изготавливали сигареты. Их изъяли 28 тысяч пачек.

Также во время обысков нашли 300 литров алкогольных напитков.

Все товары он реализовывал в одной из торговых сетей города.

Следствие по незаконной выработке спиртовой продукции продолжается. Если вину злоумышленника докажут в суде, ему грозит от 3 до 5 лет с конфискацией и уничтожением контрафактной продукции.