В Харькове накрыли подпольное производство оружия: из охотничьего делали боевое
СБУ разоблачила подпольное производство пистолетов, которые сбывал один местный предприниматель. Он изготавливал пневматическое, травматическое, охотничье и спортивное оружие. А для представителей криминалитета мог и переделать под боевое.
Кроме того, мужчина изготавливал еще и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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На промышленных мощностях объекта он наладил подпольную переработку спецсредств в боевые пистолеты с нарезными стволами. К подпольному технологическому процессу фигурант привлекал подчиненных работников.
Готовый товар злоумышленник реализовывал через личные связи, в том числе представителям криминальных кругов.
"Бизнесмена" взяли с поличным – во время продажи переделанных в боевые пистолетов, а также патронов к ним.
В доме "производителя" оружия нашли следующее:
- 5 переделанных в боевые пистолетов калибра 5,6 и 9 мм,
- 2 переделанных пистолета для отстрела патронов с усиленным травматическим действием,
- 5 гладкоствольных ружей,
- более тысячи патронов.
СБУ изъяла целый арсенал / Фото СБУ
Также злоумышленник переделывал охотничьи ружья в летальное оружие / Фото СБУ
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