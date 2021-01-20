СБУ разоблачила подпольное производство пистолетов, которые сбывал один местный предприниматель. Он изготавливал пневматическое, травматическое, охотничье и спортивное оружие. А для представителей криминалитета мог и переделать под боевое.

Кроме того, мужчина изготавливал еще и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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На промышленных мощностях объекта он наладил подпольную переработку спецсредств в боевые пистолеты с нарезными стволами. К подпольному технологическому процессу фигурант привлекал подчиненных работников.

Готовый товар злоумышленник реализовывал через личные связи, в том числе представителям криминальных кругов.

"Бизнесмена" взяли с поличным – во время продажи переделанных в боевые пистолетов, а также патронов к ним.

В доме "производителя" оружия нашли следующее:

5 переделанных в боевые пистолетов калибра 5,6 и 9 мм,

2 переделанных пистолета для отстрела патронов с усиленным травматическим действием,

5 гладкоствольных ружей,

более тысячи патронов.



СБУ изъяла целый арсенал / Фото СБУ



Также злоумышленник переделывал охотничьи ружья в летальное оружие / Фото СБУ