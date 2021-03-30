Инцидент произошел вечером 29 марта в одной из многоэтажек в Московском районе Харькова. Жители дома слышали выстрелы, поэтому сообщили в полицию.

Экипаж патрульных прибыл на место происшествия. Они выяснили подробности правонарушения.

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Что известно об инциденте

Стрельбу устроил 30-летний мужчина в доме на проспекте Тракторостроителей.

Он стрелял из стартового пистолета с собственного балкона. Никто не пострадал.

Полиция установила, что правонарушитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина пояснил, что устроил стрельбу, чтобы развлечься.

В полиции внесли информацию в базу правонарушений и квалифицируют событие по Уголовному кодексу Украины.

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К счастью, в Украине истории со стрельбой случаются не так часто, как в странах, где легитимизировано оружие. Например, в США.

За март произошло лишь несколько случаев: