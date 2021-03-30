В Харькове мужчина стрелял из окна многоэтажки ради развлечения
Инцидент произошел вечером 29 марта в одной из многоэтажек в Московском районе Харькова. Жители дома слышали выстрелы, поэтому сообщили в полицию.
Источник:Национальная полиция Харьковщины
Экипаж патрульных прибыл на место происшествия. Они выяснили подробности правонарушения.
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Что известно об инциденте
- Стрельбу устроил 30-летний мужчина в доме на проспекте Тракторостроителей.
- Он стрелял из стартового пистолета с собственного балкона. Никто не пострадал.
- Полиция установила, что правонарушитель был в состоянии алкогольного опьянения.
- Мужчина пояснил, что устроил стрельбу, чтобы развлечься.
В полиции внесли информацию в базу правонарушений и квалифицируют событие по Уголовному кодексу Украины.
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К счастью, в Украине истории со стрельбой случаются не так часто, как в странах, где легитимизировано оружие. Например, в США.
За март произошло лишь несколько случаев:
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