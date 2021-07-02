Вернулся с револьвером: в Харькове расстреляли 3 человек
Источник:прокуратура Харьковщины
В Киевском районе Харькова у мужчины возник конфликт с 3 лицами. Он им угрожал, но уехал домой. Впоследствии он вернулся с пистолетом револьвер и начал стрелять в оппонентов.
Это случилось на улице Шевченко 25 июня. Как следствие, пострадавших госпитализировали с многочисленными ранениями.
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Вернулся домой за револьвером
Сначала с 33-летним злоумышленником была его девушка. Она ушла оттуда, когда ее спутник начал угрожать людям расправой.
А мужчина уехал домой за оружием. Он взял там револьвер под патрон флобера, с калибром 4 миллиметра.
Когда вернулся на место происшествия, сразу начал стрелять по пострадавшим. Они пытались сопротивляться, однако это было безрезультатно.
Какие ранения они получили:
- Один мужчина получил огнестрельное ранение грудной кости. Пуля проникла в брюшную полость и ранила тонкую и толстую кишку.
- У второго мужчины были только ссадины левой голени,
- А у третьего – прострелено левое плечо.
Что грозит злоумышленнику
Ему объявили подозрение по 2 статьям Уголовного кодекса – покушение на преступление и покушение на убийство нескольких человек. Если его вину докажут, задержанному грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.Обратите внимание! В харьковском районе Салтовка расстреляли члена "Национального корпуса" Артема Мошенского. Это произошло, когда он стоял возле своего авто. Мужчине прострелили шею, однако он выжил и был госпитализирован в критическом состоянии.