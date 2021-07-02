Это случилось на улице Шевченко 25 июня. Как следствие, пострадавших госпитализировали с многочисленными ранениями.

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Вернулся домой за револьвером

Сначала с 33-летним злоумышленником была его девушка. Она ушла оттуда, когда ее спутник начал угрожать людям расправой.

А мужчина уехал домой за оружием. Он взял там револьвер под патрон флобера, с калибром 4 миллиметра.

Когда вернулся на место происшествия, сразу начал стрелять по пострадавшим. Они пытались сопротивляться, однако это было безрезультатно.

Какие ранения они получили:

Один мужчина получил огнестрельное ранение грудной кости. Пуля проникла в брюшную полость и ранила тонкую и толстую кишку.

У второго мужчины были только ссадины левой голени,

А у третьего – прострелено левое плечо.

Что грозит злоумышленнику

Ему объявили подозрение по 2 статьям Уголовного кодекса – покушение на преступление и покушение на убийство нескольких человек. Если его вину докажут, задержанному грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.