Это случилось на улице Шевченко 25 июня. Как следствие, пострадавших госпитализировали с многочисленными ранениями.
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Вернулся домой за револьвером
Сначала с 33-летним злоумышленником была его девушка. Она ушла оттуда, когда ее спутник начал угрожать людям расправой.
А мужчина уехал домой за оружием. Он взял там револьвер под патрон флобера, с калибром 4 миллиметра.
Когда вернулся на место происшествия, сразу начал стрелять по пострадавшим. Они пытались сопротивляться, однако это было безрезультатно.
Какие ранения они получили:
- Один мужчина получил огнестрельное ранение грудной кости. Пуля проникла в брюшную полость и ранила тонкую и толстую кишку.
- У второго мужчины были только ссадины левой голени,
- А у третьего – прострелено левое плечо.
Что грозит злоумышленнику
Ему объявили подозрение по 2 статьям Уголовного кодекса – покушение на преступление и покушение на убийство нескольких человек. Если его вину докажут, задержанному грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.