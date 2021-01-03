В Харькове мужчина с психическими расстройствами убил собственную мать
В квартире на улице Валентиновской в Харькове 59-летний мужчина зарезал свою 89-летнюю мать. Он сам признался в содеянном и сообщил правоохранителям, что трагедия случилась в момент психического приступа.
Злоумышленник и его жертва вместе проживали в квартире. Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.
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Детали инцидента
2 января 2021 года в 16:40 40-летний мужчина обратился к правоохранителям. Он просил, чтобы те приехали в квартиру на улице Валентиновской. Там проживает бабушка его жены, которая уже несколько дней не выходит на связь.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В квартире правоохранители обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти.
В совершении преступления обоснованно подозревают 59-летнего сына погибшей, который во время убийства находился дома. Он сообщил, что зарезал свою мать во время психического приступа,
– рассказали полицейские.
Тело женщины направили в морг для выяснения обстоятельств произошедшего.
Что грозит злоумышленнику
- Инцидент внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье об умышленном убийстве.
- Санкция предусматривает заключение на срок от 7 до 15 лет.
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