В квартире на улице Валентиновской в Харькове 59-летний мужчина зарезал свою 89-летнюю мать. Он сам признался в содеянном и сообщил правоохранителям, что трагедия случилась в момент психического приступа.

Злоумышленник и его жертва вместе проживали в квартире. Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

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Детали инцидента

2 января 2021 года в 16:40 40-летний мужчина обратился к правоохранителям. Он просил, чтобы те приехали в квартиру на улице Валентиновской. Там проживает бабушка его жены, которая уже несколько дней не выходит на связь.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В квартире правоохранители обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти.

В совершении преступления обоснованно подозревают 59-летнего сына погибшей, который во время убийства находился дома. Он сообщил, что зарезал свою мать во время психического приступа,

– рассказали полицейские.

Тело женщины направили в морг для выяснения обстоятельств произошедшего.

Что грозит злоумышленнику