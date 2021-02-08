В Харькове 8 февраля произошла трагедия – с 10 этажа выпрыгнула девушка. Похоже, что это было самоубийство, ведь свои вещи несчастная оставила у окна в подъезде.

Соседи погибшей говорят, что она студентка – училась в Харьковском университете имени Григория Сковороды. Это произошло на улице Валентиновской, 9. Читайте также В Тернополе пациент совершил самоубийство на глазах у медперсонала: депрессия возникла вследствие COVID Причины и обстоятельства трагедии пока неизвестны – девушка скончалась на месте от удара. Перед прыжком она оставила вещи возле окна в подъезде – сумку, куртку, шапку, маску, кошелек и записную книжку. В Харькове молодая девушка выпрыгнула из окна: смотрите видео (18+) Ранее сайт 24 канала писал о том, что в Киеве и области произошло несколько аналогичных самоубийств среди детей и подростков – они также оставили вещи и выпрыгнули из многоэтажек.

В соцсетях родители утверждают, что это не случайность, а среди молодежи активизировалась новая ужасная "игра", по аналогии "Синего кита", – когда детей доводили до самоубийств.