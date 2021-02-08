В Харькове молодая девушка выпрыгнула из окна: перед тем оставила вещи возле окна
В Харькове 8 февраля произошла трагедия – с 10 этажа выпрыгнула девушка. Похоже, что это было самоубийство, ведь свои вещи несчастная оставила у окна в подъезде.
Источник:24 канал
Соседи погибшей говорят, что она студентка – училась в Харьковском университете имени Григория Сковороды. Это произошло на улице Валентиновской, 9.
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Причины и обстоятельства трагедии пока неизвестны – девушка скончалась на месте от удара. Перед прыжком она оставила вещи возле окна в подъезде – сумку, куртку, шапку, маску, кошелек и записную книжку.
В Харькове молодая девушка выпрыгнула из окна: смотрите видео (18+)
- Ранее сайт 24 канала писал о том, что в Киеве и области произошло несколько аналогичных самоубийств среди детей и подростков – они также оставили вещи и выпрыгнули из многоэтажек.
- В соцсетях родители утверждают, что это не случайность, а среди молодежи активизировалась новая ужасная "игра", по аналогии "Синего кита", – когда детей доводили до самоубийств.
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