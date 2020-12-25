В Харькове 25 декабря работник коммунальных служб обнаружил в контейнере для мусора труп мужчины. Признаков насильственной смерти не было. Вероятно, он бездомный.

Мужчине на вид 40 – 45 лет. Обстоятельства его смерти будет выяснять полиция. Об этом сообщает depo.ua со ссылкой на отдел коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

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Труп нашли в Холодногорском районе Харькова в 10:00. Рабочий коммунального предприятия по вывозу бытовых отходов переворачивал контейнер с мусором возле дома по улице Чеботарской и обнаружил тело человека.

Его направили в морг для установления причины смерти.

Информация по данному факту зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений отдела полиции. Принимаются меры по установлению личности мужчины и всех обстоятельств происшествия.