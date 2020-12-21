В Харькове 21 декабря задержали капитана Национальной гвардии за торговлю наркотиками. В его доме нашли амфетамин и другие особо опасные вещества, офицер также выращивал марихуану.

Все это наркоторговец в погонах "толкал" военнослужащим, которые служили в части, а также всем другим покупателям. О задержании сообщила пресс-служба военной прокуратуры.

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Капитан продавал амфетамин, метамфетамин, PVP, а также марихуану. Помогали в "бизнесе" бывшие военнослужащие Нацгвардии. Дельцам грозит тюрьма от 9 до 12 лет.

Во время обысков было обнаружено и оружие / Фото военной прокуратуры

Преступники организовали выращивание "травки" прямо у себя дома / Фото военной прокуратуры