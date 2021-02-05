Очередное сообщение о взрывчатке в здании суда поступило 5 февраля правоохранителям Харькова. Из-за инцидента весь персонал и посетителей Хозяйственного суда Харьковской области эвакуировали.

За последние несколько суток полицейским пришлось обследовать по меньшей мере 5 зданий судов в Харькове. Все сообщения о взрывчатке оказались фейковыми.

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Подложил ли кто-то бомбу в помещение хозяйственного суда области на этот раз, пока неизвестно.

Взрывотехники работают

По данным местных сообществ в телеграмме, работу суда срочно прекратили, а людей вывели на улицу. На месте происшествия работают кинологи и взрывотехники, которые проверяют здание на наличие опасных предметов.

На месте происшествия также дежурят медики скорой и спасатели ГСЧС.

Параллельно с этим следователи уже ищут человека, который сообщил об угрозе. Квалификацию происшествия правоохранители предоставят после обследования помещений.

Смотрите видео из хозяйственного суда Харьковской области: