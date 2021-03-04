В Харькове все же исключили из фракции "ЕС" депутата, который не хотел говорить на украинском
Депутата областного совета Харькова Александра Дорошенко исключили из фракции "Европейская Солидарность". Причиной для того решения стал отказ политика выступать на украинском языке.
Источник:фейсбук "ЕС - Харьковщина"
Решение об исключении Дорошенко одобрили на заседании фракции 4 марта. Это произошло сразу после инцидента на сессии облсовета.
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В связи с отсутствием объяснений и расхождением идеологических основ между Дорошенко и партией решили исключить депутата из фракции за нарушение Закона о языке для применения императивного мандата,
– говорится в сообщении.
Реакция Дорошенко
Сам депутат заявил, что разволновался, потому что впервые выступал с трибуны. На русском языке ему было легче говорить, потому что на украинском он, мол, не смог бы донести свое мнение.
Дорошенко извинился перед обществом и партийцами за свою реакцию на их замечание: "Моя реакция на замечания коллег должна была быть другой. Убежден, что в дальнейшем в публичной плоскости буду употреблять исключительно украинский язык и прилагать все усилия для его развития".
Буду откровенен: я, как и подавляющее большинство харьковчан, в быту являюсь русскоязычным. Я понимаю, что это никоим образом не оправдывает этот инцидент. Скорее наоборот. Мы должны демонстрировать пример употребления и популяризации государственного языка,
– заявил Дорошенко.
Он отметил, что будет работать "для расширения украинского пространства на Слобожанщине".
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Детали инцидента
- Дорошенко вышел к трибуне и начал свое выступление на русском.
- На замечания коллег, он заявил, что говорите на том языке, на котором ему комфортнее.
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