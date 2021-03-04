Депутата областного совета Харькова Александра Дорошенко исключили из фракции "Европейская Солидарность". Причиной для того решения стал отказ политика выступать на украинском языке.

Решение об исключении Дорошенко одобрили на заседании фракции 4 марта. Это произошло сразу после инцидента на сессии облсовета.

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В связи с отсутствием объяснений и расхождением идеологических основ между Дорошенко и партией решили исключить депутата из фракции за нарушение Закона о языке для применения императивного мандата,

– говорится в сообщении.

Реакция Дорошенко

Сам депутат заявил, что разволновался, потому что впервые выступал с трибуны. На русском языке ему было легче говорить, потому что на украинском он, мол, не смог бы донести свое мнение.

Дорошенко извинился перед обществом и партийцами за свою реакцию на их замечание: "Моя реакция на замечания коллег должна была быть другой. Убежден, что в дальнейшем в публичной плоскости буду употреблять исключительно украинский язык и прилагать все усилия для его развития".

Буду откровенен: я, как и подавляющее большинство харьковчан, в быту являюсь русскоязычным. Я понимаю, что это никоим образом не оправдывает этот инцидент. Скорее наоборот. Мы должны демонстрировать пример употребления и популяризации государственного языка,

– заявил Дорошенко.

Он отметил, что будет работать "для расширения украинского пространства на Слобожанщине".

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Детали инцидента