Полицейские пытаются установить личность мужчины, который возможно систематически издевается над животными. Расследование началось 14 января после того, как к правоохранителям обратилась владелица пострадавшего котика.

Женщина рассказала полицейским, что один из жителей микрорайона, где она живет, 12 января из пневматического оружия выстрелил в ее котенка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

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В результате инцидента животное получило ранение.

До 3 лет ограничения свободы

Информация о происшествии получила огласку в соцсетях, а харьковчане отметили, что постоянно становятся свидетелями жестокого обращения с животными со стороны вероятного преступника.

Из-за выстрела в кошку следователи открыли уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Если мужчину найдут и задержат, а суд признает его виновным, ему грозит до 6 месяцев ареста или до 3 лет ограничения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Смотрите видео комментария полиции жестокого обращения с котенком: