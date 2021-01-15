В Харькове ищут мужчину, расстрелявшего котенка из пневматического пистолета
Полицейские пытаются установить личность мужчины, который возможно систематически издевается над животными. Расследование началось 14 января после того, как к правоохранителям обратилась владелица пострадавшего котика.
Женщина рассказала полицейским, что один из жителей микрорайона, где она живет, 12 января из пневматического оружия выстрелил в ее котенка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
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В результате инцидента животное получило ранение.
До 3 лет ограничения свободы
Информация о происшествии получила огласку в соцсетях, а харьковчане отметили, что постоянно становятся свидетелями жестокого обращения с животными со стороны вероятного преступника.
Из-за выстрела в кошку следователи открыли уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Если мужчину найдут и задержат, а суд признает его виновным, ему грозит до 6 месяцев ареста или до 3 лет ограничения свободы.
Досудебное расследование продолжается.
Смотрите видео комментария полиции жестокого обращения с котенком:
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