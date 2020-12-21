В Харьковской мэрии именем Кернеса хотят назвать улицу и станцию метро
В Харькове Геннадию Кернесу планируют присвоить звание почетного харьковчанина. Кроме того, его именем хотят назвать улицу и станцию метро.
На обсуждение общины также вынесут вопрос установки памятника Кернесу. Об этом во время брифинга заявил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, сообщает 24 канал.
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Я выступил с иницативой, чтобы одной из станций метро присвоить имя Геннадия Адольфовича. Мы с ним вместе строили 30-ю станцию. Столько, сколько он сделал для развития метро – мы обязаны увековечить его память и назвать одну из станций,
– заявил Терехов.
Что известно о смерти Кернеса
- Геннадий Кернес скончался 17 декабря в Берлине.
- Последние месяцы своей жизни он провел в немецкой клинике "Шарите".
- Туда Кернеса доставили с диагнозом коронавирус.
- Впоследствии стало известно, что в последние дни в политика отказали почки.
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