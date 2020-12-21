В Харькове Геннадию Кернесу планируют присвоить звание почетного харьковчанина. Кроме того, его именем хотят назвать улицу и станцию метро.

На обсуждение общины также вынесут вопрос установки памятника Кернесу. Об этом во время брифинга заявил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, сообщает 24 канал.

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Я выступил с иницативой, чтобы одной из станций метро присвоить имя Геннадия Адольфовича. Мы с ним вместе строили 30-ю станцию. Столько, сколько он сделал для развития метро – мы обязаны увековечить его память и назвать одну из станций,

– заявил Терехов.

Обратите внимание! 21 декабря борт с телом Кернеса должен прибыть в Харьков. Похороны политика состоятся 23 декабря.

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