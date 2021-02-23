В Харькове на фасаде городского совета появится мемориальная доска Геннадия Кернеса. В мэрии отметили, что для этого используют внебюджетные деньги.

Соответствующее решение приняли члены топонимической комиссии.

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Заместитель председателя комиссии, первый заместитель городского главы Александр Новак заявил, что почтить Кернеса – это обязанность.

Наш с вами долг – почтить его память и дать возможность установить мемориальную доску на здании городского совета. Вопрос будет проработан, будет подготовлен соответствующий эскиз,

– отметил Новак.

Сейчас на фасаде Харьковской мэрии уже расположена мемориальная доска. Она посвящена бывшему меру и бывшему главе Харьковской облгосадминистрации Евгению Кушнареву.

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