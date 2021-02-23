В Харькове хотят установить мемориальную доску Кернесу
В Харькове на фасаде городского совета появится мемориальная доска Геннадия Кернеса. В мэрии отметили, что для этого используют внебюджетные деньги.
Источник:Суспільне
Соответствующее решение приняли члены топонимической комиссии.
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Заместитель председателя комиссии, первый заместитель городского главы Александр Новак заявил, что почтить Кернеса – это обязанность.
Наш с вами долг – почтить его память и дать возможность установить мемориальную доску на здании городского совета. Вопрос будет проработан, будет подготовлен соответствующий эскиз,
– отметил Новак.
Сейчас на фасаде Харьковской мэрии уже расположена мемориальная доска. Она посвящена бывшему меру и бывшему главе Харьковской облгосадминистрации Евгению Кушнареву.
Кернес умер: что известно
- 17 декабря Геннадий Кернес умер в берлинской клинике "Шарите". Мэру Харькова был 61 год.
- У работников Харьковского горсовета сразу возник ряд идей как почтить память политика. В частности, были варианты дать Кернесу звание почетного харьковчанина. Кроме того, именем мэра хотели назвать улицу и станцию метро.
- 23 февраля Кернеса похоронили в Харькове на Почетной аллее кладбища №2 на улице Пушкинской.
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