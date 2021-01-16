Жители Харькова обратились в городской совет с просьбой переименовать Московский проспект в честь украинского философа Григория Сковороды. По словам автора инициативы, "негоже Харькову – славному украинскому городу – иметь воспоминания о столице государства-агрессора и оккупанта". Правда, такую позицию разделяют не все харьковчане, и некоторые уже выразил возмущение.

Петиция о переименовании проспекта Московского на проспект Григория Сковороды: детали

Петицию было подано 2 января. А сбор подписей начался 14 числа. Автор документа – Виктор Стратилат. Об этом говорится в соответствующем разделе Харьковского горсовета.

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По состоянию на утро 16 января петицию подписали 458. Голосовать за инициативу можно еще в течение 88 дней. После того, как петиция наберет не менее 1000 подписей, ее рассмотрят.

Переименовать проспект Московский на проспект Григория Сковороды. Негоже Харькову – славному украинскому городу – иметь воспоминания о столице государства-агрессора и оккупанта. Увековечить имя выдающегося украинского философа-путешественника, жизненные пути которого пересекались также и в Харькове,

– говорится в тексте петиции.



Петиция о переименовании Московского проспекта на проспект Сковороды / Скриншот 24 канала

Заметим, что это не первая инициатива. Похожий вопрос поднимали и несколько лет назад.

Как на петицию отреагировали харьковчане

В популярном среди местных жителей фейсбук-сообществе "Харьков. История. Факты" люди оставили четыре сотни комментариев. Многие возмутились, что небольшая группа лиц пытается решить что-то за весь город. Об этом сообщает "Обозвреватель".

По словам пользователей, название Московского проспекта историческое. Поэтому они выразили убеждение, что переименование ничего не изменит, а только приведет к множеству проблем с изменением адресов. Некоторые отметили, что это способ "отмыть" бюджетные деньги.

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Харьковчане о переименовании Московского проспекта: интересные сообщения

"Спокойствия не дают названия, связанные с Москвой. Пусть за тарифы так же воюют!"

"Сковорода был, конечно, крутым чуваком. Но переименовальники, идите на*ер! Он был и будет Московским!"

"Очередной маневр власти "замазать глаза" людям, чтобы по вопросу о тарифах на вопрос другой направить. А фиг вам!"

"Название, кстати, чисто историческое – это был Московский путь, дорога на Москву".

"После Московского проспекта по Белгородское шоссе возьмутся".

"Против Григория Сковороды ничего не имею, но не вы называли и не вам менять".

"От своих высоких зарплат отказались бы наши депутаты, которые это все на решение горсовета превратят и на законопроект. За счет налогоплательщиков мудрить легко. Кто автор этого бреда? На свет божий его, чтобы все знали".

"Сидят на шее у народа, пожирают бюджет. И вместо того, чтобы решать вопросы, которые действительно нужны городу, высасывают из пальца разную ересь! Кто бы то из этих бездельников обратил внимание на оснащение больниц, когда в городе столько больных, которых некуда госпитализировать... А что делается в районах... Деньги отмыть нигде ... ну-ка хоть улицы переименовывать. Сколько лет существовал этот проспект, хотя бы поинтересовались, вершители истории и судеб?! "

Заметим! Ранее Московский проспект был и в Киеве. Однако его в 2016 году переименовали на проспект Бандеры. Впоследствии состоялся ряд судебных заседаний. И в декабре 2019 года Апелляционный суд Киева подтвердил законность решений Киевского городского совета о переименовании.