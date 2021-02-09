Нацгвардейцы Слобожанской бригады учились действовать в условиях техногенных катастроф и аварий. Почти неделю продолжались теоретические и практические занятия.

К занятиям были привлечены военные срочной службы, прибывшие в часть осенью 2020 года. Именно во время сборов гвардейцы овладевали новой специальностью.

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Чему учились военные

По словам начальника службы радиационной, химической и биологической защиты Александра Копанишина, первый день занятий посвятили изучению средств индивидуальной и коллективной защиты, их устройству и правилам пользования.

Программа занятий специально рассчитывалась на приобретение именно практических навыков у военных, которые будут в случае обострения оперативной ситуации профессионально, слаженно и качественно выполнять задачи,

– отметил Копанишин.

Во время второго дня сборов изучали приборы для разведки, использующиеся в подразделениях Национальной гвардии, их устройство, технические данные и применение на местности.

Солдат Владимир Левченко рассказал, что на практических занятиях работали с дозиметрическим прибором МКС-У и военным прибором химической разведки. Кроме того, гварцийцы учились замерять дозы радиационного излучения в грунте, воздухе, при осмотре бронированной и автомобильной техники.

Впоследствии военные отработали полученные навыки, выполняя практические задания – разведку и наблюдение угроз в воздухе, на местности, при осмотре транспорта и вооружения.

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