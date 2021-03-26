В Харькове гражданин Узбекистана изнасиловал 15-летнюю девушку: ему дали 12 лет
В Харькове 26 марта осудили гражданина Узбекистана. Его признали виновным в изнасиловании 15-летней девушки. Иностранцу присудили 12 лет тюрьмы.
Источник:Прокуратура Харьковской области
Публичное обвинение озвучила прокуратура. А приговор вынес Киевский районный суд Харькова.
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Подробнее о событии
- Изнасилование было еще 11 мая 2020 года.
- Это произошло на улице Журавлевский спуск в Харькове.
- Сообщают, что 26-летний гражданин Узбекистана напал на 15-летнюю девушку и изнасиловал ее.
- Приговор суда вступает в силу, когда истечет срок возможности его обжаловать.
Последние громкие случаи изнасилований
- На Киевщине 19 марта полицейские задержали гражданина Азербайджана, которого подозревают в изнасиловании 19-летней девушки. Потерпевшая просто перепутала обычный автомобиль с такси.
- Полицейские Харькова арестовали мужчину, которого подозревают в жестоком изнасиловании 22-летней женщины. Преступление произошло 13 ноября 2020 года. Подозреваемого разыскивали более 3 месяцев.
- В Киеве 4 марта за попытку изнасилования 10-летней школьницы задержали заместителя директора школы. Мужчина напал на ребенка в подъезде, однако она смогла убежать.
- В Славянске осудили мужчину, изнасиловавшего 19 несовершеннолетних. Он проведет в тюрьме 15 лет. Кроме этого, злоумышленник должен выплатить своим жертвам 250 тысяч моральной компенсации.
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