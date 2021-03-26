В Харькове 26 марта осудили гражданина Узбекистана. Его признали виновным в изнасиловании 15-летней девушки. Иностранцу присудили 12 лет тюрьмы.

Публичное обвинение озвучила прокуратура. А приговор вынес Киевский районный суд Харькова. К теме Искусственный интеллект будет защищать женщин в Индии от домогательств: почему этот шаг критикуют Подробнее о событии Изнасилование было еще 11 мая 2020 года.

Это произошло на улице Журавлевский спуск в Харькове.

Сообщают, что 26-летний гражданин Узбекистана напал на 15-летнюю девушку и изнасиловал ее.

Приговор суда вступает в силу, когда истечет срок возможности его обжаловать. Последние громкие случаи изнасилований На Киевщине 19 марта полицейские задержали гражданина Азербайджана, которого подозревают в изнасиловании 19-летней девушки. Потерпевшая просто перепутала обычный автомобиль с такси.

Полицейские Харькова арестовали мужчину, которого подозревают в жестоком изнасиловании 22-летней женщины. Преступление произошло 13 ноября 2020 года. Подозреваемого разыскивали более 3 месяцев.

В Киеве 4 марта за попытку изнасилования 10-летней школьницы задержали заместителя директора школы. Мужчина напал на ребенка в подъезде, однако она смогла убежать.

В Славянске осудили мужчину, изнасиловавшего 19 несовершеннолетних. Он проведет в тюрьме 15 лет. Кроме этого, злоумышленник должен выплатить своим жертвам 250 тысяч моральной компенсации.