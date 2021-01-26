В Харькове случился пожар в здании "Энергосталь": фото, видео
В Харькове в обед 26 января случился пожар. На улице Дарвина, 20 загорелось здание госпредприятия "Энергосталь".
Источник: 24 канал
Пожар возник в подвале здания. Об этом журналистам 24 канала рассказали в ГСЧС Харьковской области.
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Детали пожара
- В ГСЧС заявили, что здание не эксплуатировали, а горел мусор.
- Во время пожара никого не эвакуировали. Также не было пострадавших.
- Пожар ликвидировали в 16:32.
Смотрите видео пожара в Харькове:
В Харькове произошел пожар / Фото местного телеграм-канала
В результате пожара никто не пострадал / Фото местного телеграм-канала
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