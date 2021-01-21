В доме престарелых в Харькове 21 января произошел масштабный пожар. В результате инцидента погибли по меньшей мере 15 человек, еще 5 – пострадали.

Возгорание произошло в Харькове, на улице Нижняя Гиевская, 150б, на втором этаже жилого дома, ранее переоборудованного под дом престарелых. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. На месте пожара обнаружили тела 15 человек. 9 человек удалось спасти – их госпитализировали в больницы.

В 16:14 МЧС удалось локализовать возгорание на площади 100 квадратных метров.

К тушению пожара привлекли 28 спасателей и 7 единиц техники.

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В доме престарелых в Харькове ужасный пожар / Фото ГСЧС

Пожар в доме престарелых: смотрите видео