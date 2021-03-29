В харьковском парке имени Горького намерены отремонтировать футбольные поля за 51 миллион гривен. Реконструкция должна длиться примерно 2 года. Это не единственные масштабные расходы, которые там запланировали.

Стартовая цена тендера по реконструкции спортивных сооружений – 51 194 983 гривны. Исполнителя работ по закупке должны выбрать по наименьшей цене предложения.

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Что там хотят сделать

Реконструкции должна продолжаться до конца декабря 2023 года. Будущему подрядчику дадут ряд задач:

провести демонтажные работы;

залить фундамент под трибуны;

провести наружное освещение;

сделать вентиляцию;

постелить искусственную траву;

протянуть сетки;

обустроить металлическое ограждение;

обустроить пандус;

установить вывески.

Подробнее о самом тендере

Тендерное предложение появилось 28 марта. Предложения можно подавать до 13 апреля, когда будут выбирать победителя. Заказчиком работы будет коммунальное предприятие этого парка – "Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького".

Другие запланированные расходы

Это не единственный тендер Парка Горького. Также там планируют заплатить:

более 20 миллионов за реконструкцию пешеходно-транспортной сети;

более 23,2 миллиона за реконструкцию системы для поливки;

более 4,5 миллиона за светильники и осветительные арматуры.

Информация взята из профиля парка на портале мониторинга публичных закупок Dozorro.

А за предыдущие 4 года только на текущий ремонт ограждения парка Горького потратили примерно 5,5 миллиона гривен.

Как сообщает "Харьковский антикоррупционный центр", несмотря на серьезные расходы, прибыль коммунального предприятия не слишком большая. А за период с 2015 по 2019 год парк вообще показал 40,7 миллиона гривен убытков.