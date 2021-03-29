Футбольные поля за 51 миллион: в центральном парке Харькова запланировали масштабный ремонт
В харьковском парке имени Горького намерены отремонтировать футбольные поля за 51 миллион гривен. Реконструкция должна длиться примерно 2 года. Это не единственные масштабные расходы, которые там запланировали.
Источник:Тендер на Prozzoro
Стартовая цена тендера по реконструкции спортивных сооружений – 51 194 983 гривны. Исполнителя работ по закупке должны выбрать по наименьшей цене предложения.
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Что там хотят сделать
Реконструкции должна продолжаться до конца декабря 2023 года. Будущему подрядчику дадут ряд задач:
- провести демонтажные работы;
- залить фундамент под трибуны;
- провести наружное освещение;
- сделать вентиляцию;
- постелить искусственную траву;
- протянуть сетки;
- обустроить металлическое ограждение;
- обустроить пандус;
- установить вывески.
Подробнее о самом тендере
Тендерное предложение появилось 28 марта. Предложения можно подавать до 13 апреля, когда будут выбирать победителя. Заказчиком работы будет коммунальное предприятие этого парка – "Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького".
Другие запланированные расходы
Это не единственный тендер Парка Горького. Также там планируют заплатить:
- более 20 миллионов за реконструкцию пешеходно-транспортной сети;
- более 23,2 миллиона за реконструкцию системы для поливки;
- более 4,5 миллиона за светильники и осветительные арматуры.
Информация взята из профиля парка на портале мониторинга публичных закупок Dozorro.
А за предыдущие 4 года только на текущий ремонт ограждения парка Горького потратили примерно 5,5 миллиона гривен.
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