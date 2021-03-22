Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов рассказал, что его город в 2014 был в шаге от того, что произошло в Донецке и Луганске. Однако якобы благодаря "усилиям и мудрости" Кернесу удалось стабилизировать ситуацию.

Терехов отметил мудрость жителей Харькова, потому что они не перешли черту, после которой точно образовалась бы "Харьковская Народная Республика". Еще он рассказал о тогдашних пророссийских настроениях харьковчан.

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Угасли ли сепаратистские настроения в Харькове

По мнению исполняющего обязанности мэра города, желание отделиться от Украины у жителей Харькова исчезло уже давно. Повлияло на это, в частности, обострение конфликта на Донбассе. Тогда харьковчане узнали, какой на самом деле вид имеет "Русская весна".

Почему Харьков был близок к судьбе "ДНР" и "ЛНР"

Игорь Терехов говорит, что Харьков является украинским городом, где у многих жителей есть родственники в Белгороде, Курске и ближайших областях России. Также, по его мнению, экономика Харькова еще при СССР была интегрирована в российскую. В то же время большинство людей в городе говорят по-русски. Это якобы и является основной причиной пророссийских настроений в 2014.

По его словам, в начале 2014 года под облгосадминистрацией были крупные пророссийские акции. Там можно было увидеть колонны автомобилей и много людей, размахивавших российскими флагами.

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Это были украинские машины, украинские студенты, наши дети, но они кричали и махали российскими флагами. Только искру высеки, а дальше остановить очень сложно. Почему здесь было такое количество людей, которые хотели сделать "ХНР" – это вопрос к правоохранителям и пограничникам,

– подытожил Терехов.