В Харькове на Окружной 3 января произошло смертельное ДТП. Столкнулись такси Bolt с грузовиком DAF. Мертвого водителя легковушки пришлось вырезать из салона.

Водитель грузовика не пострадал. Кто именно вызвал аварию – пока неизвестно. О ней пишут на сайте ГСЧС. Читайте также На Киевщине произошло ДТП с 5 пострадавшими: машины "размяло" – фото Что известно о смертельном ДТП в Харькове Оно произошло на перекрестке кольцевой дороги города и дороги Циркуны–Харьков в 18:50.

Столкнулись два автомобиля: грузовой DAF с полуприцепом и легковой Renault Logan. В результате ДТП погиб водитель легковой машины, мужчина 1997 года рождения.

Спасателям пришлось отсоединять клеммы аккумулятора, перекрывать вентиль газового баллона, а также с помощью специального инструмента разрезать кузов искореженной легковушки, чтобы достать тело погибшего мужчины.

Удар грузовика был в сторону водителя / Фото ГСЧС