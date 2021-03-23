Патрульную полицию утром 23 марта вызвал водитель, получивший ранение. Он рассказал об инциденте. Правоохранители сразу отправились на поиск предполагаемого нападавшего и раскрыли дело по горячим следам.

Полицейские выследили водителя-нападавшего. Они задержали его на одной из АЗС Харьковщины. К теме Переломы и ножевые ранения: во Львове жестоко подрались подростки Что известно правоохранителям Инцидент между водителями автобусов произошел на улице Амурской.

Как мужчина объяснил правоохранителям, в ходе конфликта другой водитель нанес ему несколько ударов ножом в грудь и спину.

После того агрессор скрылся с места происшествия. Когда раненого мужчину госпитализировали, полицейские начали поиск предполагаемого правонарушителя.

Автомобиль, на котором скрылся мужчина, зафиксировали на одной из АЗС. Там водитель пересел на другое авто и уехал в неизвестном направлении.

Но правоохранители выяснили местонахождение мужчины и задержали его.

Сейчас идет следствие: полицейские устанавливают детали происшествия.