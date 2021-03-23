В Харькове подрались двое водителей маршруток: один из них получил ножевое ранение
Патрульную полицию утром 23 марта вызвал водитель, получивший ранение. Он рассказал об инциденте. Правоохранители сразу отправились на поиск предполагаемого нападавшего и раскрыли дело по горячим следам.
Источник:Полиция Харьковской области
Полицейские выследили водителя-нападавшего. Они задержали его на одной из АЗС Харьковщины.
К теме Переломы и ножевые ранения: во Львове жестоко подрались подростки
Что известно правоохранителям
- Инцидент между водителями автобусов произошел на улице Амурской.
- Как мужчина объяснил правоохранителям, в ходе конфликта другой водитель нанес ему несколько ударов ножом в грудь и спину.
- После того агрессор скрылся с места происшествия. Когда раненого мужчину госпитализировали, полицейские начали поиск предполагаемого правонарушителя.
- Автомобиль, на котором скрылся мужчина, зафиксировали на одной из АЗС. Там водитель пересел на другое авто и уехал в неизвестном направлении.
- Но правоохранители выяснили местонахождение мужчины и задержали его.
- Сейчас идет следствие: полицейские устанавливают детали происшествия.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter