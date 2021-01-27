Детективы НАБУ разоблачили коррупционную схему, которую организовал в Харькове бывший депутат и директор коммунального предприятия. По данным следствия он украл у общины около 1 миллиона гривен.

Источник: НАБУ

На местных сайтах отмечают, что речь идет о директоре коммунального предприятия "Харьковспецстрой" Богдане Долине, представителя "команды Кернеса".

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Богдан Долина / Фото с его страницы в фейсбуке

В 2015 году его избрали в городской совет от партии "Видродження", а на последних выборах Долина не прошел уже от "Блока Кернеса – Успешный Харьков!".

За что поймали

Схема довольно проста. Правоохранители установили, что предприятие, которым руководит подозреваемый, объявило тендер на закупку оборудования для нужд города.

Накануне заключения договора с победителем тендера директор КП, который на тот момент также занимал должность депутата Харьковского горсовета, по собственной инициативе внес изменения в характеристики предмета закупки, в результате чего была осуществлена ​​закупка другой продукции, которая не соответствовала требованиям документации конкурсных торгов. Из-за этого предприятие перечислило сверх суммы почти 1 миллион гривен.

Часть указанной суммы поставщик оборудования в дальнейшем перечислил компании, бенефициарным владельцем которой был директор КП.

Сейчас идет следствие.