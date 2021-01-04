В сети разлетелись 2 видео на которых девушка устроила стрельбу из окна квартиры. На первом видео она целилась в направлении жилых домов, а на втором во двор.

Пока неизвестно, что это было за оружие – вероятно это травмат с резиновыми пулями или же стреляла девушка холостыми. Однако не исключается, что это был огнестрел. Об этом передает сайт 24 канала со ссылкой на телеграм-каналы.

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Вероятно, что такое развлечение молодые люди устроили во время празднования Нового года. На видео заметно, что стрелять учит мужчина.

Сделав несколько выстрелов, девушка отходит от открытого окна и улыбается кому-то за камерой.

Странно, что таким поведением девушка решила похвастаться в соцсетях.

В Харькове девушка стреляла из пистолета в окно: смотрите видео