В Харькове депутата облсовета исключат из фракции за отказ выступать на украинском
Депутата Харьковского областного совета Александра Дорошенко планируют исключить из фракции "Европейская Солидарность". Все потому, что политик отказался выступать на сессии на украинском языке.
Источник:фейсбук "ЕС – Харьковщина"
Детали инцидента в Харьковском облсовете
На внеочередной сессии облсовета Харькова Дорошенко заявил, что будет говорить на русском языке. Переходить на государственный язык политик отказался.
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Дорошенко выступал за сокращение количества работников Департамента агропромышленности. Он говорил, что будет говорить на том языке, на котором "себя лучше и увереннее чувствует".
Реакция партии
На такие действия депутата уже отреагировала партия "Европейская Солидарность". В политсиле заявили, что объявили политику выговор.
В случае объяснений, которые фракция будет считать аргументированными, рассмотреть обязательное посещение курсов украинского языка с последующим написанием тестов,
– заявила председатель партии на Харьковщине Ирина Фриз.
На заседании партии Фриз инициирует рассмотрение вопроса об исключении Дорошенко из фракции за нарушение Закона о языке.
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