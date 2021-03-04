Депутата Харьковского областного совета Александра Дорошенко планируют исключить из фракции "Европейская Солидарность". Все потому, что политик отказался выступать на сессии на украинском языке.

Детали инцидента в Харьковском облсовете

На внеочередной сессии облсовета Харькова Дорошенко заявил, что будет говорить на русском языке. Переходить на государственный язык политик отказался.

К теме Восточноукраинский язык: в Днепре представитель ОПЗЖ придумал новое название для русского

Дорошенко выступал за сокращение количества работников Департамента агропромышленности. Он говорил, что будет говорить на том языке, на котором "себя лучше и увереннее чувствует".

Реакция партии

На такие действия депутата уже отреагировала партия "Европейская Солидарность". В политсиле заявили, что объявили политику выговор.

В случае объяснений, которые фракция будет считать аргументированными, рассмотреть обязательное посещение курсов украинского языка с последующим написанием тестов,

– заявила председатель партии на Харьковщине Ирина Фриз.

На заседании партии Фриз инициирует рассмотрение вопроса об исключении Дорошенко из фракции за нарушение Закона о языке.