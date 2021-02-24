Депутата Харьковского городского совета от ОПЗЖ Андрея Лесика освистали во время сессии совета. Все потому, что чиновник назвал события на Майдане Независимости государственным переворотом.

Детали инцидента в Харьковском горсовете

Лесик обратился к депутатам с трибуны на русском языке.

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Чиновники требовали, чтобы Лесик, согласно закону, общался на украинском. На это депутат ответил: "Нельзя" и "Дома у себя будете командовать".

Когда же политики скандировали "Ганьба", представитель ОПЗЖ говорил: "Ну и что?". Кстати, он так и не перешел на украинский язык.

Что сделано в стране, где несколько лет назад случился государственный переворот, а никто за это не наказан,

– заявил депутат.

После этих слов представители партии "Европейская Солидарность" и организации "Фрайкор" подошли к трибуне и начали толкать Лесика и обливать его водой.

В защиту пророссийского депутата стали его однопартийцы.

Заметим, Лесик пошел с трибуны только после просьбы секретаря Игоря Терехова. Он просил воздержаться от политики в сессионном зале.

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