Назвал революцию Достоинства государственным переворотом: в Харькове вытолкали депутата с трибун
Депутата Харьковского городского совета от ОПЗЖ Андрея Лесика освистали во время сессии совета. Все потому, что чиновник назвал события на Майдане Независимости государственным переворотом.
Источник:"Общественное"
Детали инцидента в Харьковском горсовете
Лесик обратился к депутатам с трибуны на русском языке.
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Чиновники требовали, чтобы Лесик, согласно закону, общался на украинском. На это депутат ответил: "Нельзя" и "Дома у себя будете командовать".
Когда же политики скандировали "Ганьба", представитель ОПЗЖ говорил: "Ну и что?". Кстати, он так и не перешел на украинский язык.
Что сделано в стране, где несколько лет назад случился государственный переворот, а никто за это не наказан,
– заявил депутат.
После этих слов представители партии "Европейская Солидарность" и организации "Фрайкор" подошли к трибуне и начали толкать Лесика и обливать его водой.
В защиту пророссийского депутата стали его однопартийцы.
Заметим, Лесик пошел с трибуны только после просьбы секретаря Игоря Терехова. Он просил воздержаться от политики в сессионном зале.
В Харькове депутат назвал революцию Достоинства государственным переворотом: видео
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