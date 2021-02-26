В Харькове чиновник похвастался пакетом наличных: декларация у него скромная
Главный государственный инспектор Гоструда на Харьковщине разместил на своем фейсбуке фото с большим количеством наличных. Между тем в его декларации указана скромная зарплата и немного имущества.
Источник:Newsroom
К тому же мужчина является сыном депутата Харьковского областного совета от "Блока Кернеса" Олега Каратуманова.
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Мужчина разместил в своих сториз фото, на которой видно пакет, заполненный наличными, что лежит в кожаном салоне авто. Верхние купюры в пакете – 500-гривневые. По количеству лент на пачках гривен видно, что их 10.
Фото с наличными в пакете / Скриншот с newsroom.kh.ua
Где работает чиновник
Полное название должности Каратуманова – главный государственный инспектор отдела по вопросам соблюдения законодательства застрахованных лиц, трудоустройства лиц с инвалидностью, по вопросам детского труда и других нормативно-правовых актов. В его обнародованной декларации от 2020 года
Что в декларации Каратуманова
Согласно данным, обнародованным на сайте НАПК, Каратуманов в 2019 году имел:
- Квартиру в Харькове площадью 49 квадратных метров
- Автомобиль TOYOTA SEQUOIA 2008 года
- Зарплату от управления Гоструда в сумме 48 тысяч гривен
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