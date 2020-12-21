В Харьковском национальном университете внутренних дел 21 декабря начали служебное расследование относительно скандального видео на котором курсантки этого вуза танцуют под музыку российской группы "Воровайки". Девушки выбрали песню "Наколочки".

Свой феерический танец они исполняют в курсантской униформе в казарме. Вероятно, это было сделано ради шутки, но руководству вуза совсем не смешно – начали расследование.

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Видео разлетелось в соцсетях тикток и телеграмм – 5 девушек танцуют под песню "Наколочки", звучит отрывок со словами: "Я хорошая такая маменькина деточка, просто вся в татуировках милая студентка. Наколочки-наколочки, гоп татуировочки".

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Что это за группа и почему ему запретили выезд в Украину? Российский женская группа "Воровайки" исполняет шансон – блатные песни. В репертуаре группы есть песня с такими словами: "курица – не птица, хохлы – не заграница. Крым теперь по ночам Порошенко снится" и с такими словами: "Смелости нам хватит, хватит интереса, если будет надо – заберем Одессу".

19 декабря 2019 года СБУ сообщила, что участницам группы запрещен въезд на территорию Украины.