Били ногами и шли: в Харькове издеваются над пони, который катает людей – видео
Источник:24 канал
В Харькове заметили издевательство над пони, которого используют, как аттракцион – катают людей за деньги. Владельцы пытаясь усмирить животное бьют его.
Об этом свидетельствуют кадры, которые обнародовали в сети 30 июня. На видео видно, как две девушки ведут и бьют животное.
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Заставляли идти ровно
Эту запись сделали на проспекте Свободы. Впоследствии ее распространили в большинстве местных телеграм-каналов.
На ней видно, как девушки таким образом пытаются заставить животное идти ровно. После 2 ударов ногами пони все же покорно слушается.
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Большинство пользователей сети крайне возмутились увиденным. Однако были и те, кто говорит, что такие действия вполне нормальные.Обратите внимание! В Днепре 12 июня заметили собаку, которую покрасили в розовый цвет. Кроме того, что у животного был неестественный цвет шерсти, ему покрасили даже нос и когти на лапах.