Об этом свидетельствуют кадры, которые обнародовали в сети 30 июня. На видео видно, как две девушки ведут и бьют животное.

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Заставляли идти ровно

Эту запись сделали на проспекте Свободы. Впоследствии ее распространили в большинстве местных телеграм-каналов.

На ней видно, как девушки таким образом пытаются заставить животное идти ровно. После 2 ударов ногами пони все же покорно слушается.

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Большинство пользователей сети крайне возмутились увиденным. Однако были и те, кто говорит, что такие действия вполне нормальные.

Обратите внимание! В Днепре 12 июня заметили собаку, которую покрасили в розовый цвет. Кроме того, что у животного был неестественный цвет шерсти, ему покрасили даже нос и когти на лапах.