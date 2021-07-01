Об этом свидетельствуют кадры, которые обнародовали в сети 30 июня. На видео видно, как две девушки ведут и бьют животное.
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Заставляли идти ровно
Эту запись сделали на проспекте Свободы. Впоследствии ее распространили в большинстве местных телеграм-каналов.
На ней видно, как девушки таким образом пытаются заставить животное идти ровно. После 2 ударов ногами пони все же покорно слушается.
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Большинство пользователей сети крайне возмутились увиденным. Однако были и те, кто говорит, что такие действия вполне нормальные.