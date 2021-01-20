Харьковские медики спасают жизнь 8-летней Анастасии, которая разбила себе череп, съезжая на санях с горки. Врачи ввели ребенка в медикаментозную кому.

Девочка пришла в себя

После 3 дней без сознания, девочка наконец очнулась. Об этом 20 января сообщил в фейсбуке ее отец Константин Руденко.

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Настя пришла в себя,

– написал он.

Днем ранее мужчина написал, что врачи разрешили навестить дочь, ее состояние стабильно тяжелое.

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