Каталась на санках и врезалась в дерево: в Харькове 8-летняя девочка вышла из комы
Харьковские медики спасают жизнь 8-летней Анастасии, которая разбила себе череп, съезжая на санях с горки. Врачи ввели ребенка в медикаментозную кому.
Девочка пришла в себя
После 3 дней без сознания, девочка наконец очнулась. Об этом 20 января сообщил в фейсбуке ее отец Константин Руденко.
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Настя пришла в себя,
– написал он.
Днем ранее мужчина написал, что врачи разрешили навестить дочь, ее состояние стабильно тяжелое.
Как ребенок получил тяжелую травму головы
- Девочка съезжала с горки и въехала в дерево.
- Сильно ударившись головой, она получила черепно-мозговую травму.
- В тяжелом состоянии ее госпитализировали в 4-ю больницу скорой помощи.
- Врачи ввели девочку в медикаментозный сон.
- Состояние ребенка удалось стабилизировать, он начал самостоятельно дышать.
- Ей предстоит тяжелая операция после того, как спадет отечность.
- Родители Насти просят о финансовой помощи.
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