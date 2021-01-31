В общежитии Харькова вспыхнул пожар: видео
В Харькове 31 января произошел пожар в одном из общежитий. Огонь вспыхнул на последних этажах девятиэтажного дома.
Источник: 24 канал
На место уже прибыли спасательные машины.
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Пожар вспыхнул в общежитии по адресу проспект Героев Сталинграда, 39. Известно, что жильцов дома уже эвакуировали. О причинах пожара и жертвах пока неизвестно.
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