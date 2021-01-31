В Харькове 31 января произошел пожар в одном из общежитий. Огонь вспыхнул на последних этажах девятиэтажного дома.

Источник: 24 канал На место уже прибыли спасательные машины. Важно В Харькове на остановке сгорела маршрутка: фото, видео Пожар вспыхнул в общежитии по адресу проспект Героев Сталинграда, 39. Известно, что жильцов дома уже эвакуировали. О причинах пожара и жертвах пока неизвестно. В Харькове вспыхнул пожар в общежитии: смотрите видео телеграмм-канала "ВЕХА (Харьков)" Новость дополняется...