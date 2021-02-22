Служба безопасности Украины в Харькове задержала местного жителя, который работал на Главное управление Вооруженных сил России. Предателя поймали 21 февраля в одном из спальных районов мегаполиса.

Операцию контрразведка провела возле одного из выходов станции метро "Героев Труда" около 13:00.

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Харьковчанин должен был передать документы под грифом "секретно"

Андрей Цаплиенко отметил, что мужчину задержали при получении полного комплекта технической документации на новый тип комплексной танковой брони.

Документы под грифом "секретно" он должен был передать российским кураторам в ГРУ.

Мужчину завербовали во время визита в Россию

Журналист также добавил, что харьковчанина завербовали во время одного из визитов в Россию. Житель Харькова был частым гостем на территории страны-агрессора.

По информации местных СМИ, подробности задержания в СБУ обещают сообщить вскоре.

Задержание агентов России Службой безопасности Украины: