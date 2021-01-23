После пожара в частном доме престарелых в Харькове не сразу было известно, кто погиб, а кому удалось выжить. Поэтому Анастасия Титова почти сутки разыскивала свою бабушку.

89-летняя Мария Богданова находилась на 1 этаже пансионата "Золотое время", в котором произошел пожар 21 января. О ее судьбе, как пишет "Суспільне", родственники ничего не знали более суток.

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О том, что бабушка жива, родные узнали только через сутки

21 января Анастасия Титова написала комментарий под сообщением "Суспільного" в фейсбуке. В нем женщина указала, что не знает о судьбе своей бабушки, которая находилась в пансионате на момент пожара.

Журналисты предоставили Анастасии телефоны экстренных служб и ответственных чиновников, так что семья начала поиски бабушки – на месте трагедии, в больницах, в моргах. Лишь 22 января стало известно, что бабушка жива.

Позвонила следователь нам и сказала, куда подъехать, чтобы забрать бабушку. Она в шоке была. В машину посадили – плакала сильно, испуг у нее, а так вроде бы все хорошо,

– рассказала Титова.

Но перед этим врачи, которые занимались теми, кто выжил, по фамилии не смогли найти бабушку Анастасии.

"Все, что предложили – ждать на Дмитровской. Там, где погибшие. Мы не знали, что делать, информации никакой", – жаловалась Анастасия.

Возможно, такие длительные поиски произошли из-за того, что у бабушки женщины – болезнь Альцгеймера: "Она ничего сказать не может, сейчас помнит – завтра забыла".

При этом условия проживания в пансионате Титова назвала хорошими. Хотя и признала, что ничего не знала о том, легальное это учреждение или нет.

Коротко о пожаре в доме престарелых в Харькове

21 января произошел пожар в пансионате для пожилых людей "Золотое время" в Харькове. В огне погибли 15 человек.

По предварительным данным, пансионат не имел никаких разрешений на работу.

По подозрению в причастности к халатности, что привела к трагедии, задержали 4 человек.