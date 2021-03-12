24-летний владелец Subaru Legacy, который пьяным вылетел на встречную полосу в Харькове и спровоцировал смертельную аварию, может выйти из СИЗО. 12 марта харьковский суд избрал ему такую меру пресечения.

Как отметили в полиции Харьковской области, владельца иномарки, который совершил смертельную аварию, посадили в СИЗО. С возможностью внести 181 тысячи гривен залога.

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Ему грозит до 8 лет заключения. Но для этого надо, чтобы суд признал его вину.

Что известно о резонансном ДТП в Харькове

Авария произошла около 5 утра 11 марта на улице Академика Павлова.

По данным следствия, 24-летний водитель ехал на достаточно большой скорости на Subaru Legacy и был пьян.

Не справившись с управлением, он вылетел на встречную полосу, где ехал "ВАЗ-21114".

За рулем машины российского автопрома находился 30-летний отец двоих детей. От полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи.

Правоохранители утверждают, что нарушитель правил дорожного движения находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту совершения ДТП со смертельным исходом полицейские открыли уголовное производство.

Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

Смотрите видео смертельного ДТП в Харькове: