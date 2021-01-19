В некоторых городах Украины громкие празднования на Крещение отменили. В частности, такое решение приняли в Житомире. В то же время во Львове отменили традиционное массовое освящение воды на площади Рынок. Местный городской совет попросил львовян воздержаться и от купаний – из-за морозов.

А вот в Харькове минусовой температуры не боятся и уже начали празднование. Журналистка 24 канала Анна Черненко рассказала, как в городе происходят забавы.

Актуально 19 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать

Несмотря на холод и мороз

По ее словам, несмотря на то, что температура – минус 15 градусов, в Саржином яру, где происходит празднование, еще холоднее. Ведь рядом есть источник, от которого воздух становится влажным.

Людям не помешали нырять еще с самой ночи ни мороз, ни холодная вода. Там традиционно начались погружения в купель,

– отметила Черненко.

Журналистка отметила, что сегодня, 19 января, людей гораздо меньше, чем в прошлом году из-за карантина.

Освящение воды

Несмотря на это, харьковчане собрались, чтобы попасть на религиозную церемонию освящения воды. В Сарженом яру она проходит раньше, чем во всей Харьковской области.

Харьковчане ныряют в купель

Многие люди ныряют в купель впервые. А те, кто делают это в течение долгого периода, делятся своим опытом.

Харьковчанин Александр: занимаюсь этим с 2016 года. В 2020 году пропустил ныряние, а вот в 2021 – восстанавливаю традицию и буду нырять в дальнейшем. Это – для здорового духа, для здорового тела, для здоровой психики.



Александр ныряет не впервые / Скриншот с видео

Харьковчанин Евгений: эмоции – невероятные. Пришел, сделал, победил и насладился этой энергией от Вселенной, Бога, неба. Получил поток силы, энергии и можно мчаться в следующий год.

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