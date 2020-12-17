Харьковский городской глава Геннадий Кернес создал мощный механизм управления городом и передал опыт своему окружению.

Такое мнение выразил политтехнолог Владимир Шамин, передает "Корреспондент".

По словам Шамина, уход из жизни Геннадия Кернеса стал большой утратой для харьковчан, но в целом система местного самоуправления продолжает свою работу.

Харьков потерял не только своего мэра, который третий раз подряд был избран на эту должность. Харьков потерял человека национального масштаба, но отнюдь не управляемость. Уникальность Геннадия Кернеса была и в том, что он не только создал мощный механизм управления городом, но и передал свой опыт своему окружению,

- отметил он.

По словам политтехнолога, за время длительного лечения Кернеса в немецкой клинике "Шарите" в Харькове с городским управлением справлялся его первый заместитель Игорь Терехов.

"Он (Терехов, - ред.) показал, что ситуация полностью контролируема. Оставшись фактически один, он успешно руководил не только избирательной кампанией мэра и партии, но еще и городом. За эти месяцы Терехов показал себя человеком совершенно подготовленным к управлению вторым по значению городом Украины. Системный хозяйственник, который до мелочей знает все проблемные участки ЖКХ", - добавил Шамин.

Также он считает, что если бы не постоянное внимание СМИ непосредственно к персоне Кернеса, никто бы и не сказал, что городом управляет его заместитель, а не сам мэр.

Как сообщалось, в четверг, 17 декабря, в немецкой клинике "Шарите" из-за последствий коронавирусной болезни на 62-м году жизни умер мэр Харькова Геннадий Кернес.

После смерти Кернеса, согласно закону о местном самоуправлении, его обязанности будет исполнять секретарь горсовета Игорь Терехов.