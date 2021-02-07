Харьков почти 2 месяца без мэра: когда изберут нового городского голову
Харьков находится без городского головы почти 2 месяца. Когда жители города смогут выбрать нового мэра – неизвестно. Ближайшее время – весна, однако выборы могут состояться и осенью.
Дату выборов просто не могут назначить, а официальная причина – несколько неподанных в Верховную Раду документов от мэрии.
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В частности, ждут сессионное решение о том, что Геннадий Кернес прекратил выполнять полномочия и соответствующие документы о его смерти.
В то же время секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов отметил, что выполнил все требования закона относительно соответствующей процедуры.
"Я хочу, чтобы нам в письменном виде пришел запрос, на который мы ответим, выполним все пожелания комитета Верховной Рады и дальше он проголосует за ту дату, когда будут назначены выборы", – сказал Терехов.
Кто исполняет обязанности мэра
Пока в Харькове нет нового мэра, его обязанности фактически исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов. При жизни Кернеса он был вице-мером.
Игорь Терехов фактически исполняет обязанности мэра Харькова / Фото The Page
Секретарем он стал в декабре, когда депутаты проголосовали за него на сессии. Лицо Терехова на должность выдвинул еще тогда больной коронавирусом Кернес, направив соответствующее электронное письмо из немецкой клиники.
Законность процесса признали не все
Однако с законностью соответствующего процесса согласны не все, в Харьковский окружной административный суд поступили иски против:
- председателя Харьковской территориально-избирательной комиссии Ольги Мозговой;
- Игоря Терехова.
В них говорится о нарушении должностных обязанностей. Депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева в своем иске просила суд, чтобы они вызвали Мозговую на допрос и задали вопрос относительно письма от Кернеса.
Иски направили в Харьковский окружной админсуд / Фото 24 канала
Иск в суд направил и депутат Игорь Черняк. Он с коллегами убеждал, что харьковчан обманули, когда на сессиях нарушили процедуры. Сначала Кернеса не должны были признавать новоизбранным мэром без его личной присяги, соответственно, далее он не имел права выдвигать кандидата в секретари.
По моему мнению, это заблаговременно срежессированный сценарий, который направлен на то, чтобы в городе в течение длительного времени не было легитимной власти,
– сказал Игорь Черняк.
Игорь Черняк направил иск в суд / Фото 24 канала
Что думают о выборах мэра харьковчане
Сами горожане убеждены, что выборы нужно провести как можно скорее. В то же время харьковчане растеряны: не знают, кого выбирать.
"Чем раньше (провести выборы – 24 канал), тем лучше. Пусть люди проголосуют, кого они считают лучшим на должность мэра города", – сказал один из жителей Харькова.
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