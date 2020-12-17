Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в немецкой клинике "Шарите", из-за осложнений от коронавируса. Теперь остается вопрос, кто же будет руководить городом дальше.

Депутат Харьковского городского совета Дмитрий Балух сомневается в том, что перевыборы городского главы города состоятся оперативно. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

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Харьков под контролем Авакова

По его словам возникает вопрос, почему городской совет торопился провести заседание нового созыва.

Город фактически переходит под контроль Арсена Авакова и Игоря Терехова как человека, который будет этим заниматься на месте,

– отметил Балух.

Он отметил, что Харьков может долго не выбрать мэра из-за договоренностей на высшем уровне.

Отметим! Глава правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская объяснила, что согласно Закону о местном самоуправлении, в случае смерти городского главы, его полномочия осуществляет секретарь соответствующего городского совета. Не позднее как на 15 день после смерти мэра, человек, который осуществляет его полномочия, обращается в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

Депутат отметил, что на сессии областного совета, которая состоялась в прошлую пятницу, рядом с Игорем Тереховым сидел ближайший товарищ Арсена Авакова – Игорь Котвицкий.

Конкуренция на выборах

По мнению Балуха, если выборы все же состоятся, то они будут в 2 тура. "Геннадий Кернес за прошедшие годы достаточно сильно "выпалил всю политическую поляну". Сейчас люди уже не будут бояться его влияния или санкций и будут идти на выборы. Думаю, выбор будет очень большой", – добавил депутат.

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