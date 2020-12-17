Харьков может перейти под контроль Авакова и Терехова, – депутат
Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в немецкой клинике "Шарите", из-за осложнений от коронавируса. Теперь остается вопрос, кто же будет руководить городом дальше.
Депутат Харьковского городского совета Дмитрий Балух сомневается в том, что перевыборы городского главы города состоятся оперативно. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.
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Харьков под контролем Авакова
По его словам возникает вопрос, почему городской совет торопился провести заседание нового созыва.
Город фактически переходит под контроль Арсена Авакова и Игоря Терехова как человека, который будет этим заниматься на месте,
– отметил Балух.
Он отметил, что Харьков может долго не выбрать мэра из-за договоренностей на высшем уровне.
Депутат отметил, что на сессии областного совета, которая состоялась в прошлую пятницу, рядом с Игорем Тереховым сидел ближайший товарищ Арсена Авакова – Игорь Котвицкий.
Конкуренция на выборах
По мнению Балуха, если выборы все же состоятся, то они будут в 2 тура. "Геннадий Кернес за прошедшие годы достаточно сильно "выпалил всю политическую поляну". Сейчас люди уже не будут бояться его влияния или санкций и будут идти на выборы. Думаю, выбор будет очень большой", – добавил депутат.
Смерть Геннадия Кернеса: что известно
- Геннадий Кернес умер 17 декабря в берлинской клинике "Шарите". Он находился там с сентября из-за осложнения коронавируса.
- В октябре врачи давали более или менее оптимистичные прогнозы, но в декабре состояние Кернеса значительно ухудшилось. У него отказали обе почки.
- Кернеса похоронят в Харькове на следующей неделе.
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