Тарифные протесты: на Харьковщине протестующие перекрыли 2 крупнейшие трассы
На Харьковщине 15 января вспыхнули протесты против повышения цен на тарифы. В акции протеста приняли участие более 560 человек.
Люди перекрыли 2 самые большие трассы: Симферополь – Харьков и Киев – Харьков – Довжанский. Об этом сообщает пресс-служба харьковской полиции в Фейсбуке.
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По информации правоохранителей, в массовых мероприятиях приняли участие более 560 участников. Все они протестовали в разных городах Харьковской области.
- В Харькове на акцию протеста на площади Свободы вышли 10 человек, еще 37 человек собрались у Волчанской районной государственной администрации.
- В поселке Высокий протестовали против повышения тарифов 30 местных жителей.
- В городе Мерефе на акцию протеста вышли 20 жителей. Аналогичное количество граждан приняло участие в митинге на центральной площади в поселке Первомайское.
- В городе Валки присоединились к протестам примерно 30 граждан. Возле Первомайского городского совета протестовали еще 70 человек.
- Кроме того, на акции протеста возле городского совета в городе Лозовая вышли 40 местных, в городе Балаклея – 50 человек.
- На площади Свободы в городе Люботине в митинге против повышения тарифов приняли участие 25 граждан.
Охрану публичного порядка осуществляли 147 полицейских.
На Харьковщине протестующие перекрыли 2 крупнейшие трассы / Фото Нацполиции
Заметим, что уже не первый день в городах Украины продолжаются акции протеста из-за поднятия цен на газ. 15 января люди в Киеве и других городах Украины начали перекрывать трассы.
Что известно о тарифных протестах: главное
- С 1 января 2021 года в Украине выросла цена за распределение газа. Соответствующие изменения в конце 2020 года принял тарифный регулятор.
- Из-за этого в Полтаве, Николаеве, Харькове и Кривом Роге 10 января люди вышли на протест. Они требовали возвращения старых тарифов.
- 11 января на акции протеста вышли также жители Львова, Ивано-Франковска, Херсона, Кропивницкого и Черновцов и других городов.
- На совещании 13 января члены правительства договорились снизить цену на газ более чем на 30% — до 6,99 гривны за кубометр. Однако такая цена будет действовать лишь на время карантина.
- Зато в МВФ напомнили, что Украина в меморандуме с Фондом взяла на себя обязательства по тарифам на рынке природного газа.
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