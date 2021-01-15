На Харьковщине 15 января вспыхнули протесты против повышения цен на тарифы. В акции протеста приняли участие более 560 человек.

Люди перекрыли 2 самые большие трассы: Симферополь – Харьков и Киев – Харьков – Довжанский. Об этом сообщает пресс-служба харьковской полиции в Фейсбуке.

Важно В Житомире разъяренные активисты ворвались в облсовет: они требуют снизить цену на газ

По информации правоохранителей, в массовых мероприятиях приняли участие более 560 участников. Все они протестовали в разных городах Харьковской области.

В Харькове на акцию протеста на площади Свободы вышли 10 человек, еще 37 человек собрались у Волчанской районной государственной администрации.

на акцию протеста на площади Свободы вышли еще собрались у В поселке Высокий протестовали против повышения тарифов 30 местных жителей.

протестовали против повышения тарифов В городе Мерефе на акцию протеста вышли 20 жителей. Аналогичное количество граждан приняло участие в митинге на центральной площади в поселке Первомайское.

на акцию протеста вышли Аналогичное количество граждан приняло участие в митинге на центральной площади в В городе Валки п рисоединились к протестам примерно 30 гражда н. Возле Первомайского городского совета протестовали еще 70 человек.

рисоединились к протестам примерно н. Возле Первомайского городского совета протестовали Кроме того, на акции протеста возле городского совета в городе Лозовая вышли 40 местных , в городе Балаклея – 50 человек.

вышли , в На площади Свободы в городе Люботине в митинге против повышения тарифов приняли участие 25 граждан.

Охрану публичного порядка осуществляли 147 полицейских.

На Харьковщине протестующие перекрыли 2 крупнейшие трассы / Фото Нацполиции

Заметим, что уже не первый день в городах Украины продолжаются акции протеста из-за поднятия цен на газ. 15 января люди в Киеве и других городах Украины начали перекрывать трассы.

Что известно о тарифных протестах: главное