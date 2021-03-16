Хакеры ФСБ России организовали масштабную кибератаку на украинские правительственные ресурсы
Подконтрольная ФСБ России хакерская группировка Armageddon осуществила масштабную кибератаку на ресурсы высших органов государственной власти Украины. СБУ заблокировала попытку получить доступ к секретным данным.
Источник:Пресс-служба СБУ
Благодаря оперативному реагированию Службе безопасности удалось нейтрализовать последствия и устранить предпосылки для потенциального несанкционированного доступа российских спецслужб к государственным информационным ресурсам.
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О выявленных киберугрозах СБУ проинформировала органы государственной власти через платформу "MISP-UA".
На этой платформе Ситуационный центр кибербезопасности СБУ разместил:
- соответствующие индикаторы киберугроз;
- рекомендации по мерам по выявлению и предупреждению фактов несанкционированного вмешательства;
- инструменты для поиска вредоносного программного обеспечения.
СБУ провела широкомасштабные меры для локализации кибератаки спецслужб России совместно с Национальным координационным центром кибербезопасности при СНБО и во взаимодействии с центральными органами исполнительной власти,
– добавили в Службе безопасности.
Сейчас СБУ принимает все необходимые меры для фиксации многочисленных кибератак со стороны иностранных спецслужб.
Правоохранители осуществляют эффективное расследование киберинцидентов для установления всех причастных лиц и привлечения их к уголовной ответственности.
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