Подконтрольная ФСБ России хакерская группировка Armageddon осуществила масштабную кибератаку на ресурсы высших органов государственной власти Украины. СБУ заблокировала попытку получить доступ к секретным данным.

Благодаря оперативному реагированию Службе безопасности удалось нейтрализовать последствия и устранить предпосылки для потенциального несанкционированного доступа российских спецслужб к государственным информационным ресурсам.

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О выявленных киберугрозах СБУ проинформировала органы государственной власти через платформу "MISP-UA".

На этой платформе Ситуационный центр кибербезопасности СБУ разместил:

соответствующие индикаторы киберугроз;

рекомендации по мерам по выявлению и предупреждению фактов несанкционированного вмешательства;

инструменты для поиска вредоносного программного обеспечения.

СБУ провела широкомасштабные меры для локализации кибератаки спецслужб России совместно с Национальным координационным центром кибербезопасности при СНБО и во взаимодействии с центральными органами исполнительной власти,

– добавили в Службе безопасности.

Сейчас СБУ принимает все необходимые меры для фиксации многочисленных кибератак со стороны иностранных спецслужб.

Правоохранители осуществляют эффективное расследование киберинцидентов для установления всех причастных лиц и привлечения их к уголовной ответственности.

Обратите внимание! В конце февраля 2021 года зафиксировали массовую кибератаку на СНБО из России. Из-за этого пострадала система документооборота госорганов.