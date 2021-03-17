Украинская разведка установила личности российских военных, участвовавших в боевых действиях на территории нашей страны. Бойцы принадлежали к реактивному дивизиону 18 отдельной мотострелковой бригады.

Указанная бригада дислоцирована в городе Ханкала. В 2017 году ее переформатировали в 71 мсп 42-й дивизии Южного военного округа ВС России.

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Что известно о российских военных

Одним из злоумышленников является 29-летний Артур Басыров из Нижнекамска.

В 2012 году он начал службу по контракту в разведывательной роте 18 омсбр ВС РФ. С января 2014 года присоединился к взводу управления реактивного дивизиона этой же бригады.

За военные преступления против народа Украины был награжден ведомственной медалью России "За возвращение Крыма".



Артур Басыров совершал преступления против Украины / ГУР

Еще одним злоумышленником оказался 31-летний Александр Тимаев из села Калтасы, в Башкортостане.

В 2011 году он закончил екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище, а в 2012 году - годовой курс при Михайловской военной артиллерийской академии в Санкт-Петербурге.

В 2014 был назначен командиром 2 огневого взвода 2 реактивной батареи реактивного дивизиона воинской части 27777.

За преступления его также наградили знаком отличия "За возвращение Крыма" и медалью Суворова.

Обратите внимание! В ГУР добавили, что в правоохранительные органы Украины уже направили информацию о кадровых военнослужащих части 27777 Руслане Хафизове, Руслане Сатдинове, Максиме Дубинине и Антоне Гарееве.



ГУР разоблачила российских военных, которые совершали преступления против Украины / Фото ГУР