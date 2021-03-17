Разведка идентифицировала военных из России, которые совершали преступления против Украины: фото
Украинская разведка установила личности российских военных, участвовавших в боевых действиях на территории нашей страны. Бойцы принадлежали к реактивному дивизиону 18 отдельной мотострелковой бригады.
Источник:ГУР Минобороны
Указанная бригада дислоцирована в городе Ханкала. В 2017 году ее переформатировали в 71 мсп 42-й дивизии Южного военного округа ВС России.
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Что известно о российских военных
Одним из злоумышленников является 29-летний Артур Басыров из Нижнекамска.
В 2012 году он начал службу по контракту в разведывательной роте 18 омсбр ВС РФ. С января 2014 года присоединился к взводу управления реактивного дивизиона этой же бригады.
За военные преступления против народа Украины был награжден ведомственной медалью России "За возвращение Крыма".
Артур Басыров совершал преступления против Украины / ГУР
Еще одним злоумышленником оказался 31-летний Александр Тимаев из села Калтасы, в Башкортостане.
В 2011 году он закончил екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище, а в 2012 году - годовой курс при Михайловской военной артиллерийской академии в Санкт-Петербурге.
В 2014 был назначен командиром 2 огневого взвода 2 реактивной батареи реактивного дивизиона воинской части 27777.
За преступления его также наградили знаком отличия "За возвращение Крыма" и медалью Суворова.
ГУР разоблачила российских военных, которые совершали преступления против Украины / Фото ГУР
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