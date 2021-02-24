Гулял с отрубленной головой отца: одесского потрошителя отправили в психбольницу
В Одессе мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве отца и соседа, отправили в психбольницу. Кстати, напоследок он сказал, что убил людей для ритуального обряда.
Источник:Киевский районный суд Одессы
Именно этот мужчина в конце января гулял по Одессе с отрубленной головой отца и другими человеческими органами. Ранее его взяли под стражу, однако в суд поступило ходатайство об изменении меры пресечения.
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Почему мужчину решили поместить в психбольницу
Правоохранители получили заключение судебно-психиатрической экспертизы. Исследовали, что в момент преступления у подозреваемого были признаки психического расстройства. Утверждают, что мужчина не мог осознавать свои действия и управлять ими.
Поэтому суд разрешил отправить задержанного в психиатрическую больницу. Там он будет находиться под строгим надзором.
Что этому предшествовало
- В Одессе 20 января заметили мужчину, который ходил с отрезанной головой человека, на шее у него якобы висели человеческие кишки. Очевидцы рассказали, что злоумышленник бил органами по машинам.
- Правоохранители задержали мужчину. У него дома нашли обезглавленное тело отца и мертвого квартиранта.
- Киевский районный суд Одессы 23 января избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 2 месяцев.
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