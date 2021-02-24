В Одессе мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве отца и соседа, отправили в психбольницу. Кстати, напоследок он сказал, что убил людей для ритуального обряда.

Именно этот мужчина в конце января гулял по Одессе с отрубленной головой отца и другими человеческими органами. Ранее его взяли под стражу, однако в суд поступило ходатайство об изменении меры пресечения.

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Почему мужчину решили поместить в психбольницу

Правоохранители получили заключение судебно-психиатрической экспертизы. Исследовали, что в момент преступления у подозреваемого были признаки психического расстройства. Утверждают, что мужчина не мог осознавать свои действия и управлять ими.

Поэтому суд разрешил отправить задержанного в психиатрическую больницу. Там он будет находиться под строгим надзором.

Что этому предшествовало