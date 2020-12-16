В Волынском областном совете депутаты абсолютным большинством проголосовали за недоверие руководителю области Юрию Погуляйко. Руководитель области пообещал, что сможет отчитаться перед депутатами по результатам работы в течение 2020 года в январе-феврале 2021 года.

Сайт 24 канала рассказывает, почему так произошло и что это все значит для Зеленского.

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Что говорят эксперты

На Волыни за решение о выражении недоверия проголосовали 49 из 64 депутатов, в законе же прописано, что для этого нужно не менее двух третей голосов. Так, согласно Конституции Украины областной или районный совет может выразить недоверие председателю соответствующей государственной администрации. А президент Украины обязан либо принять решение об отставках главы госадминистрации, либо дать обоснованный ответ, почему он этого не будет делать.

Александр Хмелевский, независимый эксперт и кандидат экономических наук, говорит, если так произошло, то президент обязан отправить главу госадминистрации в отставку.

Виктор Таран, политический эксперт, основатель Центра "Эйдос", отметил, что теоретически депутаты имеют право выразить недоверие председателю областной государственной администрации. Однако этому должна предшествовать очень не простая регламентная процедура. В частности обязательно должно быть четкое основание для отставки, а перед голосованием депутаты обязаны заслушать отчет.

Самый главный казус – пока не понятно, какое решение должен принимать президент по результатам голосования. Часть экспертов говорит, что голосование за отставку является императивом для президента Украины в принятии решения об отставке,

– пояснил Таран.

По его словам, другая позиция сводится к тому, что при соответствующем решении совета главой государства не решается вопрос об отставке, ведь законодатель не установил срока принятия решения и решение такого вопроса является исключительным правом президента. "Поэтому голосование не является основанием для отставки", – добавил он.

Пока это лишь один случай. По мере углубления экономического и политического кризиса в Украине противоречия между "центром" и регионами будут расти. Не исключено, что другие также будут выражать недоверие главам госадминистраций,

– добавил Хмелевский.

Контекст