Во время новогодних выходных в Украине произошел ряд пожаров, которые возникли из-за неосторожности людей при запуске пиротехнических средств. Кроме этого, несколько человек получили серьезные травмы и ожоги.

В частности, из-за халатности взрослых от запуска праздничных петард пострадали дети. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Пожары из-за новогодних салютов

По данным ГСЧС, на Николаевщине произошло 8 пожаров. Один из них повлекла неосторожность местных жителей при применении салютов. На балкон квартиры в многоэтажке залетел праздничный фейерверк. В результате чего загорелись 2 квартиры.

На Черниговщине в течение новогодних суток произошло 4 пожара. В частности, 1 января неудачный запуск салютов привел к возгоранию автомобиля Volkswagen Polo.

Кроме этого, в результате пожаров с 31 декабря на 1 января в разных регионах погибли несколько человек. Отдельно:

в Днепре во время ликвидации пожара в одной из квартир спасатели обнаружили тела двух человек. Одну женщину, которая пострадала, госпитализировали в больницу. Однако она не выжила.

в Запорожской области 1 января поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения. Впоследствии пожарные обнаружили тело 42-летнего мужчины без признаков жизни.

Дети получили травмы по неосторожности взрослых

"Неосторожность в обращении с пиротехническими средствами и халатность взрослых привели к травмированию детей в новогоднюю ночь", – сообщили в ГСЧС.

► В Днепре в руках 10-летней девочки взорвалась петарда, в результате чего ей оторвало пальцы. По предварительным данным, пиротехническое средство ребенку дали родители.

► 10-летнему мальчику в Черкасской области попала в голову петарда. Медики диагностировали сотрясение головного мозга, открытую рану лобной области головы и ожог 1 – 2 степени лобной области головы.

Обратите внимание! С 2014 года украинцев призывают отказаться от использования фейерверков, так как эти звуки напоминают взрывы в зоне боевых действий. Кроме этого, во время запуска салютов люди не соблюдают правила безопасности. Например, запускают фейерверки на расстоянии меньше, чем 100 метров от зданий.