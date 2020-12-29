Украина предложила "План совместных шагов" – для детализации минских договоренностей по Донбассу. Российская сторона вместе с представителями ОРДЛО продвигает "дорожную карту". По словам вице-премьера Алексея Резникова, официальный Киев выступает против этого документа.

"План совместных шагов" значительно упростил бы переговоры

Цель "Плана совместных шагов", разработанного украинской стороной, это детализация минских договоренностей. Если бы документ согласовали, это значительно упростило бы переговоры. Об этом вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников рассказал в интервью ТСН.

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Они (Россия – 24 канал) написали так называемую "дорожную карту", а затем от имени их подшефных... подали альтернативную "дорожную карту". А Борис Грызлов (представитель России в ТКГ – 24 канал) на прямой вопрос к нему, дает ли он свой письменный план, сказал, что своего не дает, а поддерживает то, что написано российскими представителями Луганска и Донецка,

– объяснил Резников

Впоследствии сказанное Грызловым, рассказал Резников, уточнил его заместитель. Мол, пока позиция Кремля такая, а впоследствии она может измениться.

Группа под руководством Мореля должна разработать план действий

Вся ТКГ пришла к компромиссу – поручить группе под руководством посла Пьера Мореля разработать план действий.

Почему мы против "дорожной карты"? Даже такого названия. Потому что 2016 года во время саммита лидеров нормандского формата в Берлине было договорено, что стороны пишут дорожную карту как раз по имплементации минских договоренностей,

– пояснил Резников.

Предложения к минским договоренностям могут вносить советники лидеров стран норманнского формата. Они и написали дорожную карту.

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Украина уже работает над реинтеграцией Донбасса

Отметим, что ранее Резников сообщил, что Украина уже действует по плану "Б" по Донбассу. Говорится прежде всего о реинтеграции региона еще до того, как его покинут российские вооруженные формирования.